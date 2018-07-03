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Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева

В Киеве неизвестный стрелял в мужчину: фото

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В Киеве неизвестный стрелял в мужчину
В Киеве неизвестный стрелял в мужчину / Иллюстративное фото

В Киеве на улице Антоновича произошла стрельба. Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Происшествие произошло возле ресторана на улице Антоновича: на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами, а также проводят осмотр места преступления", – говорится в сообщении полиции.

Сейчас все детали инцидента устанавливаются.


Фото с места стрельбы


На месте происшествия работает полиция

Фото с места происшествия

Теги: Оружие Новости Киева
Источник: 24 Канал
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