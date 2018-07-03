В Киеве неизвестный стрелял в мужчину: фото

В Киеве неизвестный стрелял в мужчину / Иллюстративное фото

В Киеве на улице Антоновича произошла стрельба. Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Злоумышленник с места происшествия скрылся.