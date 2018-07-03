В Киеве неизвестный стрелял в мужчину: фото
В Киеве на улице Антоновича произошла стрельба. Пострадавшего с телесными повреждениями госпитализировали. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Злоумышленник с места происшествия скрылся.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
"Происшествие произошло возле ресторана на улице Антоновича: на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами, а также проводят осмотр места преступления", – говорится в сообщении полиции.
Сейчас все детали инцидента устанавливаются.
Фото с места стрельбы
На месте происшествия работает полиция
Фото с места происшествия
Источник: 24 Канал
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