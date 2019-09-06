В Киеве неизвестный стрелял в пассажиров троллейбуса: полиция ищет злоумышленника

В Киеве на улице Федорова неизвестный стрелял в пассажиров троллейбуса 6 сентября, в результате чего 2 мужчин с ранениями доставили в больницу. Полиция считает инцидент хулиганством и разыскивает стрелка.

Полиция выяснила, что между двумя пассажирами троллейбуса возникла ссора, которая переросла в потасовку. Тогда один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону другого.

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На остановке стрелок вышел из салона троллейбуса, но в конфликт вмешался другой пассажир, догнал злоумышленника. Тогда последний еще трижды выстрелил в мужчину, который встал на защиту потерпевшего. После этого злоумышленник скрылся.

Приметы правонарушителя: был одет в куртку песочного цвета, джинсы и имел черный рюкзак.

Двух раненых мужчин 28-ми и 43-х годов забрали в больницу, где им оказывается медицинская помощь. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, проводят неотложные следственные действия, отрабатывают видео с камер наблюдения.



Мужчина, которого ищет полиция за стрельбу в троллейбусе