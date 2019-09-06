19:28
6 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ВИЛКУЛ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как патриарх Кирилл становится модным. Что Лукашенко подарил Маску
      Вєсті Кремля
      21:10, 5 сентября
      Вести.UA: Неуплаченная коммуналка Гончарука. Неудачные попытки Луценко реабилитироваться
      Вєсті.UA
      19:27, сегодня
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСАНДР ВИЛКУЛ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      В Киеве неизвестный стрелял в пассажиров троллейбуса: полиция ищет злоумышленника

      211 Читати новину українською
      Полиция разыскивает стрелявшего в пассажиров троллейбуса в Киеве
      Полиция разыскивает стрелявшего в пассажиров троллейбуса в Киеве / Пресс-служба полиции

      В Киеве на улице Федорова неизвестный стрелял в пассажиров троллейбуса 6 сентября, в результате чего 2 мужчин с ранениями доставили в больницу. Полиция считает инцидент хулиганством и разыскивает стрелка.

      Полиция выяснила, что между двумя пассажирами троллейбуса возникла ссора, которая переросла в потасовку. Тогда один из мужчин достал из рюкзака пистолет и выстрелил в сторону другого.

      Читайте также: В Польше убили 26-летнюю украинку, подозреваемого разыскивают в Украине

      На остановке стрелок вышел из салона троллейбуса, но в конфликт вмешался другой пассажир, догнал злоумышленника. Тогда последний еще трижды выстрелил в мужчину, который встал на защиту потерпевшего. После этого злоумышленник скрылся.

      Приметы правонарушителя: был одет в куртку песочного цвета, джинсы и имел черный рюкзак.

      Двух раненых мужчин 28-ми и 43-х годов забрали в больницу, где им оказывается медицинская помощь. Жизни пострадавших ничего не угрожает.

      Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, проводят неотложные следственные действия, отрабатывают видео с камер наблюдения.

      стрілянина Київ тролейбус
      Мужчина, которого ищет полиция за стрельбу в троллейбусе

      blog_ava
      Как правильно применять клизму
      сегодня
      3631
      Теги: Новости Украины Расследования Криминальные новости Новости Киева Полиция
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чем запомнился Роберт Мугабе – бывший президент Зимбабве
      сегодня , 19:21 Чем запомнился Роберт Мугабе – бывший президент Зимбабве
      4
      Росія може висувати нові вимоги щодо здачі суверенітету, або Загроза Цемаха
      сегодня , 19:06 Росія може висувати нові вимоги щодо здачі суверенітету, або Загроза Цемаха
      Блог Соцмережі 226
      Почему украинский картофель дороже белорусского
      сегодня , 19:01 Почему украинский картофель дороже белорусского
      Ірина Поліщук 59
      Против всех: что задумал Путин и президент Бразилии
      сегодня , 18:30 Против всех: что задумал Путин и президент Бразилии
      Іван Яковина 161
      Вилкул и Колесников под подозрением: что об этом известно
      сегодня , 17:51 Вилкул и Колесников под подозрением: что об этом известно
      Євгенія Мазур 177
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук