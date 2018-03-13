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В Киеве неизвестный устроил стрельбу в магазине, есть пострадавшая: фото инцидента

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Мужчина устроил стрельбу в магазине на Подоле
Мужчина устроил стрельбу в магазине на Подоле / 24 Канал

Во вторник, 13 марта, мужчина открыл огонь в одном из магазинов на Подоле из-за конфликта с кассиром.

Об этом сообщили на сайте Нацполиции в Киевской области.

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Инцидент возник между кассиром и покупателями. Когда охранник магазина вмешался, чтобы решить конфликт, злоумышленники направились к выходу. Но потом один из правонарушителей достал пистолет и несколько раз выстрелил в пол.

Стрельба в магазине на Подоле

Ранения получила женщина, проходившая мимо. С ранениями бедра ее доставили в больницу.

Стрельба в магазине на Подоле

Отметим, что преступник бросил оружие на улице. Но правоохранителям таки удалось задержать стрелка.

Стрельба в магазине на Подоле

"Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Теги: Новости Киева Оружие Полиция Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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