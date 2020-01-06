В Киеве некоторые залы игровых автоматов маскируют под VIP-караоке: фото, видео
За две недели после объявленного закрытия игорных заведений некоторые из них замаскировались под караоке и интернет-центры.
В "VIP-караоке", которые якобы появились вместо игорных заведений, разрешено петь только совершеннолетним. Об этом сообщает издание "Хмарачос".
К теме: Борьба с игорными заведениями: Гончарук рассказал, эффективна ли "горячая линия"
Также на месте отдельных точек казино "Космолот" появились вывески другой игорной сети Simple Games.
Точки игорной сети Simple Games / фото "Киев оперативный"
В то же время, журналист Андрей Павловский в своем телеграмм-канале отмечает, что во многих игорных залах, которые переоборудовали, действительно открыли караоке.
Что надо знать о борьбе с нелегальным игорным бизнесом?
Игорный бизнес в Украине запрещен законодательно с 2009 года. Однако операторы лотерей нашли лазейку в законе, которую используют для осуществления этой деятельности.
- С самого утра пятницы, 20 декабря, премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабинета министров. На нем как раз решался вопрос борьбы с нелегальным игорным бизнесом.
- Накануне Рада попыталась проголосовать за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Он предполагает, что заниматься этим бизнесом можно будет только в 3-5-звездочных отелях. Для этого надо получить соответствующую государственную лицензию. Однако нардепам не хватило голосов для принятия законопроекта в первом чтении. Поэтому документ отправили на доработку.
- По результатам заседания Гончарук заявил, что с нелегальным игорным бизнесом будет покончено. Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения будут закрыты с 16 часов.
- В ночь на 20 декабря сотрудники СБУ разоблачили сразу 43 подпольных игорных заведения в шести областях Украины. Впоследствии игорные заведения начали закрывать во всех регионах страны.
Смотрите видео опрос 24 канала: что думают украинцы об игорном бизнесе