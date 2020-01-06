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      В Киеве некоторые залы игровых автоматов маскируют под VIP-караоке: фото, видео

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      VIP-караоке в Киеве / Аллан Левитов Facebook

      За две недели после объявленного закрытия игорных заведений некоторые из них замаскировались под караоке и интернет-центры.

      В "VIP-караоке", которые якобы появились вместо игорных заведений, разрешено петь только совершеннолетним. Об этом сообщает издание "Хмарачос".

      К теме: Борьба с игорными заведениями: Гончарук рассказал, эффективна ли "горячая линия"

      Также на месте отдельных точек казино "Космолот" появились вывески другой игорной сети Simple Games.


      Точки игорной сети Simple Games / фото "Киев оперативный"

      В то же время, журналист Андрей Павловский в своем телеграмм-канале отмечает, что во многих игорных залах, которые переоборудовали, действительно открыли караоке.

       

      Что надо знать о борьбе с нелегальным игорным бизнесом?

      Игорный бизнес в Украине запрещен законодательно с 2009 года. Однако операторы лотерей нашли лазейку в законе, которую используют для осуществления этой деятельности.

      • С самого утра пятницы, 20 декабря, премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабинета министров. На нем как раз решался вопрос борьбы с нелегальным игорным бизнесом.
      • Накануне Рада попыталась проголосовать за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Он предполагает, что заниматься этим бизнесом можно будет только в 3-5-звездочных отелях. Для этого надо получить соответствующую государственную лицензию. Однако нардепам не хватило голосов для принятия законопроекта в первом чтении. Поэтому документ отправили на доработку.
      • По результатам заседания Гончарук заявил, что с нелегальным игорным бизнесом будет покончено. Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения будут закрыты с 16 часов.
      • В ночь на 20 декабря сотрудники СБУ разоблачили сразу 43 подпольных игорных заведения в шести областях Украины. Впоследствии игорные заведения начали закрывать во всех регионах страны.

      Смотрите видео опрос 24 канала: что думают украинцы об игорном бизнесе

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Киева Новости Украины Игорный бизнес
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