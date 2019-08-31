В Киеве неожиданно расцвели каштаны: фото

В Киеве второй раз за год расцвели каштаны, хотя листья на большинстве из этих деревьев пожелтели и начали опадать. Природную аномалию зафиксировали на фото в микрорайоне Мой Отрадный.

"Проспект Отрадный – снова цветет каштан", – написал в Facebook автор фото Dimir Last.

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Обычно каштаны цветут в мае.

Такая аномалия в Киеве случается не впервые: в конце августа 2018 года в столице тоже цвели каштаны. Все потому, что из-за жары и нехватки влаги деревья сбрасывают листья и снова приобретают способность цвести. При этом чаще всего цветут каштаны, которые растут вблизи дороги. Там высокая загазованность и низкая влажность.

Кроме того, в конце октября 2018 года в Николаеве в третий раз за год зацвели кусты сирени.



Цветение каштанов в Киеве