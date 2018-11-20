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      В Киеве несколько дней не будет воды: список улиц и график отключений

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      Отключение воды в Киеве
      Отключение воды в Киеве / Фото из открытых источников

      В Киеве до конца неделю не будет холодной воды в домах на отдельных улицах. Отключение связано с плановыми ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения.

      Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

      Воду начнут отключать уже вечером 20 ноября. Плановые ремонтные работы продлятся до ночи 24 ноября. "Киевводоканал" призвал жителей столицы заранее запастись водой.

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      20 ноября воды не будет по следующим адресам:

      С 21:00 до 7:00 среды, 21 ноября:

      ул. Ставропольская, 28, 28А, 30, 32/11
      ул. Саратовская, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 6/42
      ул. Кучмин Яр, 44, 44А
      ул. Я.Корчака, 23/2, 20

      21 ноября

      С 9:00 до 24:00:

      ул. Бучмы, 1,2,4
      ул. Миколайчука, 7, 7А, 9, 11,12
      проспект Соборности, 2

      С 9:00 до 22:00:

      ул.Полярная, 15, 15А

      С 8:30 до 7:00 четверга, 22 ноября:

      ул. Г.Хоткевича, 2/46, 4, 4А, 6
      ул. Краковская, 25, 25А. 25Б
      ул. Попудренко. 42, 44, 44А

      22 ноября

      С 8:30 до 20:00:

      ул. Речная, 3, 4
      ул. Дмитриевская, 45

      23 ноября

      С 10:00 до 24:00 воскресенья, 25 ноября:

      ул. М. Максимовича, 2
      ул. Плотницкая, 4
      ул. Кайсарова, 5, 15

      С 21:00 до 7:00 субботы, 24 ноября:

      Ул. Ружинская, 11, 11А, 15/18, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 36/16, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
      ул. Саратовская, 14А
      ул. Муромская, 16

      С 9:00 до 20:00:

      ул. Миколайчука, 13 - 13А, 15, 15А

      С 20:00 до 10:00 субботы, 24 ноября:

      ул. Глубочицкая, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 27, 29/31, 33, 37, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 58, 67, 71, 101
      ул. Петровская, 10, 12
      пер. Косогорный, 4, 8, 8А, 9.

      Теги: Новости Украины Новости Киева коммунальные услуги
      Источник: 24 канал
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