В Киеве несколько дней не будет воды: список улиц и график отключений
В Киеве до конца неделю не будет холодной воды в домах на отдельных улицах. Отключение связано с плановыми ремонтными работами на сетях холодного водоснабжения.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".
Воду начнут отключать уже вечером 20 ноября. Плановые ремонтные работы продлятся до ночи 24 ноября. "Киевводоканал" призвал жителей столицы заранее запастись водой.
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20 ноября воды не будет по следующим адресам:
С 21:00 до 7:00 среды, 21 ноября:
ул. Ставропольская, 28, 28А, 30, 32/11
ул. Саратовская, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 6/42
ул. Кучмин Яр, 44, 44А
ул. Я.Корчака, 23/2, 20
21 ноября
С 9:00 до 24:00:
ул. Бучмы, 1,2,4
ул. Миколайчука, 7, 7А, 9, 11,12
проспект Соборности, 2
С 9:00 до 22:00:
ул.Полярная, 15, 15А
С 8:30 до 7:00 четверга, 22 ноября:
ул. Г.Хоткевича, 2/46, 4, 4А, 6
ул. Краковская, 25, 25А. 25Б
ул. Попудренко. 42, 44, 44А
22 ноября
С 8:30 до 20:00:
ул. Речная, 3, 4
ул. Дмитриевская, 45
23 ноября
С 10:00 до 24:00 воскресенья, 25 ноября:
ул. М. Максимовича, 2
ул. Плотницкая, 4
ул. Кайсарова, 5, 15
С 21:00 до 7:00 субботы, 24 ноября:
Ул. Ружинская, 11, 11А, 15/18, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 36/16, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
ул. Саратовская, 14А
ул. Муромская, 16
С 9:00 до 20:00:
ул. Миколайчука, 13 - 13А, 15, 15А
С 20:00 до 10:00 субботы, 24 ноября:
ул. Глубочицкая, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 27, 29/31, 33, 37, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 58, 67, 71, 101
ул. Петровская, 10, 12
пер. Косогорный, 4, 8, 8А, 9.