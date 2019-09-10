В Киеве ночью горели три автомобиля: фото и видео
В Киеве во дворе жилого дома ночью горели три автомобиля. Спасателям удалось потушить пожар, однако BMW выгорел дотла, а стоявшие рядом Toyota и Hyundai получили частичные повреждения.
Кроме того, от высоких температур оплавились пластиковые части автомобиля Volvo, передает "Информатор".
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Основная версия полицейских – поджог. К тому же, владелец BMW рассказал, что у него были конфликты.
Спасатели быстро потушили авто: фото "Информатор"
Очевидцы рассказали, что огонь возник вблизи нижней части лобового стекла BMW. Причина возгорания и детали происшествия выясняются.
Как горели авто в Киеве: смотрите видео
Источник: 24 канал
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