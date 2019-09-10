09:46
10 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Навальный напал на Памфилову. Обнаженные выборы в РФ
      Вєсті Кремля
      21:18, 9 сентября
      Вести.UA: Богдан и Кличко "подрались". Баканов ловит чертей
      Вєсті.UA
      19:07, 9 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      В Киеве ночью горели три автомобиля: фото и видео

      90 Читати новину українською
      В Киеве ночью горели три автомобиля
      В Киеве ночью горели три автомобиля / Информатор

      В Киеве во дворе жилого дома ночью горели три автомобиля. Спасателям удалось потушить пожар, однако BMW выгорел дотла, а стоявшие рядом Toyota и Hyundai получили частичные повреждения.

      Кроме того, от высоких температур оплавились пластиковые части автомобиля Volvo, передает "Информатор".

      Интересно! Авто невестки Гонтаревой сожгли в Киеве: фото, видео

      Основная версия полицейских – поджог. К тому же, владелец BMW рассказал, что у него были конфликты.

      Спасатели быстро потушили авто: фото "Информатор"

      Очевидцы рассказали, что огонь возник вблизи нижней части лобового стекла BMW. Причина возгорания и детали происшествия выясняются.

      Как горели авто в Киеве: смотрите видео


       

      blog_ava
      США эвакуировали из РФ информатора высокого уровня из-за угрозы его разоблачения Трампом – СМИ
      сегодня
      443
      Теги: Новости Украины Новости Киева Пожар Авто Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Відновлення довіри між Парижем і Москвою, або Макрона схилити легко
      сегодня , 08:40 Відновлення довіри між Парижем і Москвою, або Макрона схилити легко
      Блог Медіа 478
      Главные новости 9 сентября: Зеленский собирается в США и новый президент МАУ
      сегодня , 08:00 Главные новости 9 сентября: Зеленский собирается в США и новый президент МАУ
      864
      Массовка ихтамнетов на "избирательных участках", 86 узников и "ценопад": новости Крымнаша
      9 сентября , 22:00 Массовка ихтамнетов на "избирательных участках", 86 узников и "ценопад": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 860
      Имеет свою цену: западные СМИ об обмене заключенными между Украиной и Россией
      9 сентября , 20:15 Имеет свою цену: западные СМИ об обмене заключенными между Украиной и Россией
      668
      Звільнення Кличка: до чого він привів Київ та чому Порошенко дав йому посаду голови КМДА
      9 сентября , 18:30 Звільнення Кличка: до чого він привів Київ та чому Порошенко дав йому посаду голови КМДА
      Дмитро Гнап 1630
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук