В Киеве ночью сожгли авто помощника Мосийчука: нардеп показал фото

Народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что в ночь на 29 мая в Киеве сожгли автомобиль его помощника Станислава Коломийца.

Об этом сам нардеп сообщил в своем Facebook.

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По словам нардепа, инцидент произошел на улице Григоренко в Дарницком районе столицы.

Очевидцы утверждают, что примерно в 4 утра к автомобилю его помощника, припаркованному на данной стоянке, подъехал человек на мотоцикле, облил машину бензином, подожег и убежал.

В результате сгорел не только автомобиль помощника нардепа, но и две машины рядом.

Мосийчук утверждает, что экипаж полиции, который находился на месте преступления, вызвал пожарных, следователей, однако, по его словам, не сделал ничего, чтобы задержать злоумышленника.

Нардеп подчеркнул, что будет держать это дело под своим личным контролем.

К слову, в ночь на 29 мая в Киеве второй раз за сутки произошел пожар в кинотеатре "Экран" на проспекте Победы.