В Киеве объявлено штормовое предупреждение

В Киеве до конца понедельника, 14 мая, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом предупредили в "Укргидрометцентре".

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По прогнозам синоптиков, до конца суток столицу еще накроет гроза и ожидаются порывы ветра 15-18 метров в секунду.

В свою очередь, спасатели напоминают, как следует вести себя во время грозы и сильных порывов ветра

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

На 14 мая метеорологи предупреждали о дождях и холодном ветре по всей территории Украины.

Уже на вторник, 15 мая, в Киеве никаких осадков не обещают, а днем ​​температура воздуха поднимется до +22 +24.