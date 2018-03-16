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В Киеве обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями шеи

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В Киеве обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями шеи
В Киеве обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями шеи / ГУ НП

В Киеве правоохранители осматривают место происшествия, где обнаружили мужчину с ножевыми ранениями шеи. Полицейские также решают вопрос об открытии уголовного производства.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киеве.

О трупе мужчины в полицию сообщил сотрудник одного из заведений питания на Подоле. Он обнаружил тело на выходе из помещения.

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По предварительным данным, потерпевший с девушкой находились в заведении. После обеда они двинулись к выходу, однако спутница мужчины вернулась, потому что забыла банковскую карточку. Когда она вернулась, то увидела мужчину, который уже был без сознания и имел ножевые ранения на шее. По словам свидетелей, мужчина вышел и сам ударил себя ножом в шею. Однако полицейские тщательно проверяют эту информацию.


На Подоле нашли тело мужчины с ножевыми ранениями


Свидетели говорят, что мужчина совершил самоубийство

Правоохранители установили, что потерпевший – житель Киева, 1989 года рождения.

Сейчас сотрудники полиции проводят все необходимые следственные действия. Также решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства с дополнительной квалификацией – самоубийство. Точную причину смерти установят судмедэксперты.

Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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