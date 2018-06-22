В Киеве обокрали главу Конституционного суда Литвы

В четверг, 21 июня, в центре Киева в магазине украли кошелек у гражданина Литвы Дайнюса Жалимаса, который работает главой Конституционного суда в своей стране.

Об этом говорится на сайте УНН.

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Работники полиции открыли уголовное производство по статье 185 (Кража) УКУ.

Да, был такой случай. Вчера около 18:00 в полицию обратился гражданин Литвы с заявлением, что у него в магазине на улице Гончара неизвестные украли кошелек,

– отметили правоохранители.

Напомним, относительно недавно на Киевщине, группа неизвестных вооруженных лиц совершила дерзкое разбойное нападение на начальника передвижного отделения связи "Укрпочты" и водителя, которые на легковом автомобиле перевозили деньги для выплаты пенсий.