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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Киеве образовалась огромная пробка из-за серьезного ДТП: фото и видео

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В пробке застряли 20 фур
В пробке застряли 20 фур / kiev.informator.ua

В ночь на 5 марта в Киеве на перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко грузовик влетел в столб, порвав линии электропередач. Движение транспорта на отрезке серьезно затруднено.

Как сообщает "Информатор", грузовой автомобиль DAF с прицепом двигался по улице Заболотного в сторону Одесской площади.

По словам водителя, из-за неровной поверхности дороги машину занесло, он не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался столб на разделительной полосе движения.

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Сила столкновения была настолько сильной, что грузовик от удара развернуло, и он перекрыл две полосы движения. В результате образовалась огромная пробка в направлении Столичного шоссе – стоит около 20 фур.

Также перекрыто движение троллейбуса №11. К счастью обошлось без пострадавших

Серйозна ДТП на вулиці Академіка Заболотного

Серьезное ДТП на улице Академика Заболотного

Серйозна ДТП на вулиці Академіка Заболотного

ДТП на улице Академика Заболотного в Киеве видео

Серйозна ДТП на вулиці Академіка Заболотного

Серьезное ДТП на улице Академика Заболотного

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Киева
Источник: 24 Канал
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