В Киеве образовалась огромная пробка из-за серьезного ДТП: фото и видео
В ночь на 5 марта в Киеве на перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко грузовик влетел в столб, порвав линии электропередач. Движение транспорта на отрезке серьезно затруднено.
Как сообщает "Информатор", грузовой автомобиль DAF с прицепом двигался по улице Заболотного в сторону Одесской площади.
По словам водителя, из-за неровной поверхности дороги машину занесло, он не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался столб на разделительной полосе движения.
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Сила столкновения была настолько сильной, что грузовик от удара развернуло, и он перекрыл две полосы движения. В результате образовалась огромная пробка в направлении Столичного шоссе – стоит около 20 фур.
Также перекрыто движение троллейбуса №11. К счастью обошлось без пострадавших
Серьезное ДТП на улице Академика Заболотного
ДТП на улице Академика Заболотного в Киеве – видео
Серьезное ДТП на улице Академика Заболотного