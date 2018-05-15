В Киеве обстреляли маршрутку: видео

Около 23 часов 14 мая в Киеве недалеко от станции метро "Лесная" обстреляли маршрутку.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Автобус, по которому ударили неизвестные курсировал по маршруту "Киев – Бровары".

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Подозревают, что злоумышленники стреляли из "пневмата" или "флобера".

К счастью, обошлось без пострадавших.