В Киеве обстреляли маршрутку: видео
Около 23 часов 14 мая в Киеве недалеко от станции метро "Лесная" обстреляли маршрутку.
Об этом сообщает "Киев оперативный".
Автобус, по которому ударили неизвестные курсировал по маршруту "Киев – Бровары".
Читайте также: Появилось видео ДТП в Киеве, в которой водитель скрылся, оставив жену и двух детей в авто
Подозревают, что злоумышленники стреляли из "пневмата" или "флобера".
К счастью, обошлось без пострадавших.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии