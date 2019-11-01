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      В Киеве обстреляли скоростной трамвай: фото

      78 Читати новину українською
      В Киеве обстреляли скоростной трамвай
      В Киеве обстреляли скоростной трамвай / Фото с фейсбука Дмитрия Левченко

      В Киеве неизвестные стреляли по окнам скоростного трамвая. Инцидент произошел вечером 31 октября.

      Гендиректор Киевпастранса Дмитрий Левченко в фейсбуке написал, что никто не пострадал.

      Важно: В Киеве закрыли станции метро после звонка о минировании

      Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом - были бы и человеческие жертвы,
      – добавил Левченко.

      Случаем уже занимаются правоохранители.

      травай обстріл київ
      В Киеве обстреляли трамвай / Фото с фейсбука Дмитрия Левченко

      київ трамвай обстріл
      Трамвай после обстрела / Фото с фейсбука Дмитрия Левченко​

      трамвай обстріл київ

      Окно в трамвае после обстрела неизвестными / Фото с фейсбука Дмитрия Левченко

      По словам гендиректора Киевпастранса, инцидент произошел с новым трамваем. Других деталей пока не сообщают.

      К теме: В Киеве на Печерске загорелся жилой дом: фото

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Полиция Оружие Транспорт Новости Киева
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