В Киеве обстреляли скоростной трамвай: фото
В Киеве неизвестные стреляли по окнам скоростного трамвая. Инцидент произошел вечером 31 октября.
Гендиректор Киевпастранса Дмитрий Левченко в фейсбуке написал, что никто не пострадал.
Важно: В Киеве закрыли станции метро после звонка о минировании
Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом - были бы и человеческие жертвы,
– добавил Левченко.
Случаем уже занимаются правоохранители.
В Киеве обстреляли трамвай / Фото с фейсбука Дмитрия Левченко
Трамвай после обстрела / Фото с фейсбука Дмитрия Левченко
Окно в трамвае после обстрела неизвестными / Фото с фейсбука Дмитрия Левченко
По словам гендиректора Киевпастранса, инцидент произошел с новым трамваем. Других деталей пока не сообщают.
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