В Киеве обстреляли скоростной трамвай: фото

В Киеве неизвестные стреляли по окнам скоростного трамвая. Инцидент произошел вечером 31 октября.

Гендиректор Киевпастранса Дмитрий Левченко в фейсбуке написал, что никто не пострадал.

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Если бы случайно не помешала металлическая перегородка за стеклом - были бы и человеческие жертвы,

– добавил Левченко.

Случаем уже занимаются правоохранители.



В Киеве обстреляли трамвай / Фото с фейсбука Дмитрия Левченко



Трамвай после обстрела / Фото с фейсбука Дмитрия Левченко​

Окно в трамвае после обстрела неизвестными / Фото с фейсбука Дмитрия Левченко

По словам гендиректора Киевпастранса, инцидент произошел с новым трамваем. Других деталей пока не сообщают.

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