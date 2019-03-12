В Киеве обстреляли здание суда: фото и видео

Ночью неизвестный обстрелял здание Голосеевского суда в Киеве. Полиция разыскивает злоумышленника.

В результате обстрела повреждены фасад и окна помещения, сообщили в полиции.

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Никто не пострадал. Сейчас полиция продолжает работать на месте для выяснения всех обстоятельств.



Злоумышленники обстреляли окна суда

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного дела по статье хулиганство. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Смотрите видео как на месте обстрела здания Голосеевского суда работают правоохранители:

К слову, в Николаеве пятеро молодых людей в балаклавах в возрасте от 15 до 18 лет устроили драку, которая сопровождалась стрельбой.