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      В Киеве обстреляли здание суда: фото и видео

      99 Читати новину українською
      В Киеве обстреляли здание суда
      В Киеве обстреляли здание суда / kyiv.npu.gov.ua

      Ночью неизвестный обстрелял здание Голосеевского суда в Киеве. Полиция разыскивает злоумышленника.

      В результате обстрела повреждены фасад и окна помещения, сообщили в полиции.

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      Никто не пострадал. Сейчас полиция продолжает работать на месте для выяснения всех обстоятельств.

      київ суд обстріл голосіївський
      Злоумышленники обстреляли окна суда

      Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного дела по статье хулиганство. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

      Смотрите видео как на месте обстрела здания Голосеевского суда работают правоохранители:

      К слову, в Николаеве пятеро молодых людей в балаклавах в возрасте от 15 до 18 лет устроили драку, которая сопровождалась стрельбой.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Судьи Новости Киева Полиция
      Источник: 24 канал
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