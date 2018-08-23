В Киеве обсудят важный вопрос по медицинской реабилитации военных

Спустя несколько дней в Киеве состоится заседание специального совещания послов. Одним из обсуждаемых вопросов станет медицинская реабилитация украинских военнослужащих в других странах.

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый во время Международного волонтерского и ветеранского форума, передает корреспондент РБК-Украина.

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"Я сейчас поеду в Кабмин, подниму те же самые вопросы. Через несколько дней у нас будет заседание специального совещания послов. Там у нас есть отдельная сессия, которая по этим вопросом. Я предложу министру иностранных дел Павлу Климкину выслушать представителя форума по результатам. Там также выступит (представитель форума ветеранов – ред.) перед послами, которые в принципе должны знать о деталях, которые важны", – отметил Чалый.

Также он добавил, что до октября должен быть решен вопрос отправки украинских военнослужащих на прохождение медицинской реабилитации в Соединенных Штатах. Сейчас ни один ветеран АТО не проходит реабилитацию в США. "Только что я разговаривал с министром обороны Степаном Полтораком и начальником генерального штаба Муженко. Задал им несколько вопросов, информирую и вас", – сказал Чалый.

Есть возможности принимать (в США – ред.) далее на реабилитацию тяжелых раненых. Но эти возможности пока не используются. Сегодня в том госпитале нет наших ни одного, а мест 15. Ни одного. Если мы не используем эти возможности в этом году, эти средства нам закроют. Если решения не будет до октября, то мы потеряем эту программу на следующий год. А мы очень долго работали совместно, чтобы в конгрессе пробить этот вопрос,

– подчеркнул посол.

Чалый также подчеркнул, что со стороны Министерства здравоохранения пока не видит понимания в важности программы реабилитации бойцов.

Я буду немного откровенным, но я не чувствую понимание необходимости продолжения программы реабилитации в Америке со стороны Минздрава. Мы с госпожой Ульяной Супрун много раз говорили об этом. Она абсолютно уместно говорит о том, что надо создавать в Украине все возможности. Я это поддерживаю. Но для нас это не только программа реабилитации, а программа, которая объединяет два народа

– подтвердил посол.

Напомним, в результате боевого столкновения в четверг, 23 августа, погибли четверо украинских военнослужащих, еще семеро получили ранения различных степеней. Кроме того, в результате вражеского обстрела погиб еще один военный.