В Киеве официально открыли Всеукраинский пасхальный фестиваль, на нем представили почти 500 писанок и кроликов. Праздничную атмосферу создавали мастера со всей страны.

На Софийской площади стартовал традиционный пасхальный фестиваль. В этом году, кроме привычных писанок, организаторы удивляли другим праздничным символом – пасхальным зайцем.

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"Дети в него так же верят как у святого Николая, что он перед пасхой приносит пасхальные яйца, ставит в гнезда. Дети их ищут во дворах", – прокомментировал организатор фестиваля Игорь Добруцкий.

В Киеве официально открыли Всеукраинский пасхальный фестиваль

Поэтому в этом году организаторы решили познакомить с этой традицией украинцев. Так на Софиевской площади появились три сотни кроликов. В каждого из них художники вложили свою особую историю.

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