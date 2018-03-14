В Киеве ограбили квартиру заместителя министра
В Днепровском районе Киева неизвестные ограбили квартиру, принадлежащую одному из заместителей министра иностранных дел Павла Климкина.
Об этом пишет издание УНН, ссылаясь на информацию от киевской полиции.
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Ограбление произошло, когда дипломат находился в рабочей командировке. Поэтому конкретной даты полиция пока установить не может. Вероятно, ограбление произошло в период с 9 по 13 марта.
Грабители вынесли из квартиры дипломата телефон и часы.
Полиция уже открыла уголовное производство.
Источник: 24 Канал
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