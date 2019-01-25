В Киеве ограничат движение через Южный мост

В Киеве движение в направлении проспекта Бажана будет частично ограничено с десяти вечера 25 января до шести утра 26 января.

Ограничение движения связано с ремонтом, который ведется на Южном мосту Киева, сообщает КК "Киевавтодор".

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"Мы извиняемся за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанным с выполнением ремонтных работ", – отметили в Коммунальной корпорации "Киевавтодор".

К слову, в бюджете Киева на 2019-й год на реконструкцию Шулявского моста предусмотрено 363,4 миллиона гривен. На мосту будет три съезда и велодорожка шириной 2 метра и общей длиной более километра.