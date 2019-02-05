В Киеве ограничат движение на двух мостах 5 февраля

Движение на Северном и Южном мостах в Киеве 5 февраля ограничат в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

Движение по Южному мосту в направлении Столичного шоссе будет ограничено с 11:00 до 17:00, сообщает "Киевавтодор".

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В то же время движение на Северном мосту в направлении жилого массива Оболонь ограничат с 16 до 20 часов, а с 21:00 до 01:00 – в направлении Троещины.

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Сколько денег выделят на ремонт дорог Украины в 2019 году? Правительство планирует выделить на ремонт местных дорог 14,7 миллиардов гривен. Кроме того, Еврокомиссия планирует выделить 4,5 миллиарда евро на 39 украинских инфраструктурных проектов в Украине.