В Киеве ограничат движение на эстакадном выезде на Южный мост со Столичного шоссе

Ограничения введут с 25 июня по 18 июля в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на эстакадном выезде.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Отмечается, что коммунальная корпорация приносит свои извинения за временные неудобства и призывает с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.

С 11:00 25 июня до 22:00 18 июля в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на эстакадном выезде на Южный мостовой переход со Столичного шоссе будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения,

– говорится в сообщении.