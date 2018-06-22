В Киеве ограничат движение на эстакадном выезде на Южный мост со Столичного шоссе
Ограничения введут с 25 июня по 18 июля в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на эстакадном выезде.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
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Отмечается, что коммунальная корпорация приносит свои извинения за временные неудобства и призывает с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.
С 11:00 25 июня до 22:00 18 июля в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на эстакадном выезде на Южный мостовой переход со Столичного шоссе будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения,
– говорится в сообщении.
Источник: 24 Канал
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