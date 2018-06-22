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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Киеве ограничат движение на эстакадном выезде на Южный мост со Столичного шоссе

29 Читати новину українською
На эстакадном выезде на Южный мост ограничат движение
На эстакадном выезде на Южный мост ограничат движение / Фото из открытых источников

Ограничения введут с 25 июня по 18 июля в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на эстакадном выезде.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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Отмечается, что коммунальная корпорация приносит свои извинения за временные неудобства и призывает с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ.

С 11:00 25 июня до 22:00 18 июля в связи с капитальным ремонтом деформационных швов на эстакадном выезде на Южный мостовой переход со Столичного шоссе будет частично ограничено движение транспорта в первой полосе движения,
– говорится в сообщении.

Теги: Новости Киева Новости Украины
Источник: 24 Канал
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