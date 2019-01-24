17:09
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Кобзон санкций избежал и путь коллегам подсказал. Куда улетают друзья Путина
      Вєсті Кремля
      23:35, 23 января
      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко
      Вєсті.UA
      19:39, 23 января
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      В Киеве ограничат лимит скорости на дорогах: на каких участках и почему

      5 Читати новину українською
      В Киеве могут ограничить скорость движения на некоторых участках дороги
      В Киеве могут ограничить скорость движения на некоторых участках дороги / 24 канал

      Киевская городская государственная администрация намерена до конца 2019 года разработать программу, которая будет направлена на усиление безопасности на дорогах у столичных учебных заведений. Согласно предложенным изменениям, скорость движения вблизи учебных заведений могут уменьшить до 30 километров в час.

      Да, в администрации собираются разработать специальные паспорта безопасности движения вблизи учебных заведений, передает пресс-служба КГГА.

      Читайте также: Переход на евростандарты: "Укравтодор" готовит жесткие ограничения на допустимый вес фур

      У нас есть два ключевых момента, которые мы должны проработать и учесть при разработке этой программы. Первое работа с участками повышенной опасности. Необходимо создать официальный список улиц, перекрестков Киева, где происходит больше всего ДТП, и проанализировать причины и предложить ряд контрмер,
      – рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Модриивский.

      В частности, на таких участках дороги в Киеве могут обустроить "лежачие полицейские" или изменить транспортную развязку.

      "Мы должны разработать паспорта безопасности движения вблизи учебных заведений. В паспорт может войти пункт по снижению скорости транспорта у садов и школ до 30 километров в час", – добавляют в КГГА.

      Для контроля за соблюдением этого следует установить камеры с фиксацией скорости движения и идентификацией номерного знака автомобиля.

      Создание такой программы – необходимость, убеждены в КГГА, поскольку данные о гибели или травмирования в ДТП удивительно печальны: в 2018 году в Украине на дорогах в ДТП погибли более 3 тысяч человек и более 28 тысяч получили травмы. При этом ДТП является первой по распространенности причиной смерти среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет и второй – среди детей в возрасте от 5 до 14 лет.

      ДТП Україна статистика за 2006-2018роки

      Статистика ДТП в Украине за 2006 - 2018 годы: инфографика / МВД Украины

      От 16 октября 2018 года полиция начала штрафовать водителей за нарушение скорости по новым штрафами. Да, за превышение допустимой скорости более чем на 20 километров в час водитель-нарушитель вынужден заплатить 255 гривен. Если же скорость превышена более чем на 50 километров, то придется выложить – 510 гривен штрафа.

      Теги: Новости Киева Дороги Дети и несовершеннолетние Новые правила дорожного движения
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Україна і Росія: порівнюємо військову міць двох країн
      сегодня , 16:42 Україна і Росія: порівнюємо військову міць двох країн
      Артем Овдієнко 3713
      Венесуэла: гражданская война "ТВ против холодильника"
      сегодня , 13:17 Венесуэла: гражданская война "ТВ против холодильника"
      Борис Немировський 307
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      23 января , 17:53 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук 4955
      Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      сегодня , 12:03 Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      Лев Парцхаладзе 488
      Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове
      сегодня , 09:00 Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове
      2374
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук