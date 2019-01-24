В Киеве ограничат лимит скорости на дорогах: на каких участках и почему

Киевская городская государственная администрация намерена до конца 2019 года разработать программу, которая будет направлена на усиление безопасности на дорогах у столичных учебных заведений. Согласно предложенным изменениям, скорость движения вблизи учебных заведений могут уменьшить до 30 километров в час.

Да, в администрации собираются разработать специальные паспорта безопасности движения вблизи учебных заведений, передает пресс-служба КГГА.

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У нас есть два ключевых момента, которые мы должны проработать и учесть при разработке этой программы. Первое – работа с участками повышенной опасности. Необходимо создать официальный список улиц, перекрестков Киева, где происходит больше всего ДТП, и проанализировать причины и предложить ряд контрмер,

– рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Модриивский.

В частности, на таких участках дороги в Киеве могут обустроить "лежачие полицейские" или изменить транспортную развязку.

"Мы должны разработать паспорта безопасности движения вблизи учебных заведений. В паспорт может войти пункт по снижению скорости транспорта у садов и школ до 30 километров в час", – добавляют в КГГА.

Для контроля за соблюдением этого следует установить камеры с фиксацией скорости движения и идентификацией номерного знака автомобиля.

Создание такой программы – необходимость, убеждены в КГГА, поскольку данные о гибели или травмирования в ДТП удивительно печальны: в 2018 году в Украине на дорогах в ДТП погибли более 3 тысяч человек и более 28 тысяч получили травмы. При этом ДТП является первой по распространенности причиной смерти среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет и второй – среди детей в возрасте от 5 до 14 лет.

Статистика ДТП в Украине за 2006 - 2018 годы: инфографика / МВД Украины

От 16 октября 2018 года полиция начала штрафовать водителей за нарушение скорости по новым штрафами. Да, за превышение допустимой скорости более чем на 20 километров в час водитель-нарушитель вынужден заплатить 255 гривен. Если же скорость превышена более чем на 50 километров, то придется выложить – 510 гривен штрафа.