В Киеве ограничат въезд грузовиков из-за непогоды

По данным синоптиков, в Киеве ночью и утром 3 марта ожидается сильный снег, метели, усиление скорости ветра до 15-24 м/с, на дорогах гололедица. Спасатели предупреждают, что в столице в этот день будет ограничен въезд грузовиков.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"В связи с ухудшением погодных условий 3 марта с 4:00 до 10:00 будет ограничен въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев", – говорится в сообщении.

Как отмечается, такое решение принято Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.