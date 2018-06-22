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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Киеве около метро сгорели десятки торговых киосков: фото

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Пожар в Киеве
Пожар в Киеве / kyiv.dsns.gov.ua

В ночь на 22 июня в Киеве неподалеку от станции метро "Осокорки" вспыхнул крупный пожар в торговых рядах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве.

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"22 июня в 02:55 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Срибнокильской. На место происшествия сразу же были направлены дежурные отделения из ближайших пожарно-спасательных подразделений", – говорится в сообщении.


В Киеве сгорели десятки торговых киосков

Причина возникновения пожара устанавливается

По информации, когда спасатели прибыли к месту вызова, то установили, что горят киоски на площади 150 квадратных метров.

Киоски горели на площади 150 квадратных метров

"В 03:42 часов бойцы локализовали пожар, а в 04:07 – ликвидировали. Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенные киоски", – отметили спасатели.

К ликвидации пожара было привлечено 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 45 человек личного состава.

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

 

Теги: Новости Украины Новости Киева метро Пожар ГСЧС
Источник: 24 Канал
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