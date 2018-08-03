В Киеве оперируют херсонскую чиновницу Гандзюк, которую облили кислотой

В пятницу, 3 августа, советницу городского головы Херсона Екатерину Гандзюк, которая пострадала в результате нападения с серной кислотой, оперируют в Киевском ожоговом центре. Это первая из запланированных операций.

Об этом на своей странице в Faceboоk написал ее коллега Виктор Таран.

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"Началась первая из запланированных операций Екатерина Гандзюк. Она будет сложная и тяжелая. И хотя Катю оперируют одни из лучших хирургов Украины, мы все очень переживаем. Прошу поддержки и молитвы. Спасибо", — написал Таран.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестные облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и руководительницу делами исполнительного комитета Херсонского городского совета. Женщина получила 30% ожогов тела.

Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство и рассматривает три версии совершения преступления: служебная деятельность потерпевшей, активная общественная позиция и бытовые конфликты.

Сейчас Гандзюк находится на лечении в Киевском ожоговом центре, ей предоставлено государственную охрану.