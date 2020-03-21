13:13
21 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Киеве останавливают пассажирские перевозки, – Аваков

      - Читати новину українською

      Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что с воскресенья, 22 марта, в Киеве останавливают пассажирские перевозки.

      Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал под своей заметке в фейсбуке.

      Важно Чрезвычайная ситуация в Киеве: что известно

      Киев останавливает пассажирскую перевозку, кроме работников экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов,
      – написал Аваков.

      Ранее Аваков написал, что поддерживает режим тотального карантина. Он отметил, что в Украине должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования и предприятия критической промышленной инфраструктуры. Все остальные – должны быть закрыты, а люди должны быть дома на карантине.

      Также в сообщении Аваков отметил, что сейчас нет жесткого ограничения на перемещение граждан и штрафов за нарушение этого ограничения, как в других странах. Но для преодоления распространения коронавируса, прошу отнестись ответственно руководителей компаний и предприятий, которые не являются критически важными и перевести работников в удаленный режим работы и режим карантина.

      Общественным транспортом должны пользоваться медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. Остальные – не выходить из дома,
      – заявил глава МИД.

      По состоянию на 21 марта в Украине был зафиксирован уже 41 случай заражения коронавирусом, из них 3 человека умерли, одна – выздоровела.

      География распространения коронавируса в Украине

      25 – в Черновицкой области;
      3 – в Киеве.
      3 – в Киевской области;
      2 – в Житомирской области;
      2 – в Ивано-Франковской;
      2 – в Днепропетровской области;
      1 – в Донецкой;
      1 – в Харьковской области;
      1 – во Львовской области;
      1 – в Тернопольской области.


      В Киеве останавливают пассажирские перевозки / Скриншот с записи Арсена Авакова в фейсбуке

      Что известно об ограничении транспорта во время карантина?На время карантина украинские власти ввели ряд ограничений, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Запрещена работа метро, а в трамваях и маршрутках действуют ограничения на количество пассажиров. Так, в одном вагоне одновременно могут находиться не более 10 человек. Также все обязаны пользоваться средствами личной защиты.

      Коронавирус в Украине : главное

      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев от 16 марта прекратила международное авиа - и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      • Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
      • С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
      • 20 марта правительство установило режим чрезвычайной ситуации еще в трех регионах, где стремительно распространяется заболеваемость на коронавирус Covid-19. Говорится о Днепропетровске, Ивано-Франковске области и в городе Киев.


      Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала

      Умерла Ирина Бекешкина – известный украинский социолог
      сегодня
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Здоровье Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине МИД Украины Арсен Аваков Транспорт Новости Киева
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Гигиена должна стать культом в нынешних реалиях
      Мирослава Ґонґадзе
      сегодня , 09:46 Карантин для импорта: исчезнут ли из продажи иностранные продукты
      Ірина Поліщук
      сегодня , 08:30 Даже США проигрывают в бою с Covid-19, или Чтобы выжить, нужно действовать на опережение
      Леонід Швець
      сегодня , 08:01 Тарифы на холодную воду в марте 2020: сколько заплатят украинцы
      Юлія Поскробок
      13 марта , 12:50 Биокамин в квартире: плюсы, минусы, проблемы при использовании и замена биокамина
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук