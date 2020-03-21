В Киеве останавливают пассажирские перевозки, – Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что с воскресенья, 22 марта, в Киеве останавливают пассажирские перевозки.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал под своей заметке в фейсбуке.

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Киев останавливает пассажирскую перевозку, кроме работников экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов,

– написал Аваков.

Ранее Аваков написал, что поддерживает режим тотального карантина. Он отметил, что в Украине должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования и предприятия критической промышленной инфраструктуры. Все остальные – должны быть закрыты, а люди должны быть дома на карантине.

Также в сообщении Аваков отметил, что сейчас нет жесткого ограничения на перемещение граждан и штрафов за нарушение этого ограничения, как в других странах. Но для преодоления распространения коронавируса, прошу отнестись ответственно руководителей компаний и предприятий, которые не являются критически важными и перевести работников в удаленный режим работы и режим карантина.

Общественным транспортом должны пользоваться медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. Остальные – не выходить из дома,

– заявил глава МИД.

По состоянию на 21 марта в Украине был зафиксирован уже 41 случай заражения коронавирусом, из них 3 человека умерли, одна – выздоровела.

География распространения коронавируса в Украине

25 – в Черновицкой области;

3 – в Киеве.

3 – в Киевской области;

2 – в Житомирской области;

2 – в Ивано-Франковской;

2 – в Днепропетровской области;

1 – в Донецкой;

1 – в Харьковской области;

1 – во Львовской области;

1 – в Тернопольской области.



В Киеве останавливают пассажирские перевозки / Скриншот с записи Арсена Авакова в фейсбуке

Что известно об ограничении транспорта во время карантина?На время карантина украинские власти ввели ряд ограничений, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Запрещена работа метро, а в трамваях и маршрутках действуют ограничения на количество пассажиров. Так, в одном вагоне одновременно могут находиться не более 10 человек. Также все обязаны пользоваться средствами личной защиты.

Коронавирус в Украине : главное

12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев от 16 марта прекратила международное авиа - и железнодорожное сообщение с 17 марта.

Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

20 марта правительство установило режим чрезвычайной ситуации еще в трех регионах, где стремительно распространяется заболеваемость на коронавирус Covid-19. Говорится о Днепропетровске, Ивано-Франковске области и в городе Киев.



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