В Киеве от МАФов зачистили Андреевский спуск: фото

В среду утром, 4 апреля, в Киеве на верхней площадке Андреевского спуска провели демонтаж малых архитектурных форм.

Об этом в Facebook сообщил советник городского головы Киева Дмитрий Белоцерковец.

"Владельцам же реального украинского hand made было предложено перебраться на Аллею Художников ниже, в специально отведенные места, которые город создал для них. Hand made-предприниматели могли заключить соответствующие договоры с коммунальным предприятием Подольской администрации. К сожалению, реального Ukrainian hand made было мало, в основном это был Китай", – говорится в сообщении Белоцерковца.

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