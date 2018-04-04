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В Киеве от МАФов зачистили Андреевский спуск: фото

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На Андреевском спуске в Киеве демонтировали все МАФы
На Андреевском спуске в Киеве демонтировали все МАФы / Соцсети

В среду утром, 4 апреля, в Киеве на верхней площадке Андреевского спуска провели демонтаж малых архитектурных форм.

Об этом в Facebook сообщил советник городского головы Киева Дмитрий Белоцерковец.

"Владельцам же реального украинского hand made было предложено перебраться на Аллею Художников ниже, в специально отведенные места, которые город создал для них. Hand made-предприниматели могли заключить соответствующие договоры с коммунальным предприятием Подольской администрации. К сожалению, реального Ukrainian hand made было мало, в основном это был Китай", – говорится в сообщении Белоцерковца.

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Теги: Новости Украины Новости Киева
Источник: 24 Канал
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