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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Киеве от маршрутки во время движения отвалились двери: фото

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Аварийные маршрутки
Аварийные маршрутки / 24 канал

В Киеве вечером 20 июня от маршрутки отпали двери – пассажирам и водителю удалось самостоятельно починить поломку.

Об этом пишет "Киев Оперативный".

Курьезный эпизод произошел на маршруте №529. Двери в маршрутки отвалились на перекрестке Харьковского шоссе и улице Вербицкого.

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"Пассажиры вместе с водителем поставили ее на место и поехали дальше. Качество пассажирских перевозок на "высшем уровне", – говорится в сообщении.

Аварийная маршрутка

 

Теги: Новости Киева Транспорт Новости Украины
Источник: 24 канал
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