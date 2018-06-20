В Киеве от маршрутки во время движения отвалились двери: фото

В Киеве вечером 20 июня от маршрутки отпали двери – пассажирам и водителю удалось самостоятельно починить поломку.

Об этом пишет "Киев Оперативный".

Курьезный эпизод произошел на маршруте №529. Двери в маршрутки отвалились на перекрестке Харьковского шоссе и улице Вербицкого.

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"Пассажиры вместе с водителем поставили ее на место и поехали дальше. Качество пассажирских перевозок на "высшем уровне", – говорится в сообщении.

Аварийная маршрутка