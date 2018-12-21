В Киеве от менингококцемии умер младенец
21 декабря в одной из киевских больниц от тяжелой болезни – менингококцемии умер младенец.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в медучреждении.
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Издание отмечает, младенцу было 7 месяцев и он заболел менингококцемией. Менингококцемия – генерализованная форма менингококковой инфекции.
Насморк;
Кашель,
Головная боль;
Возможны сыпь,
Скука, рвота
Судороги:
Тяжелое общее состояние.
Для заболевания характерен повышенный процент летальности.
Менингококковая инфекция – острое инфекционное антропонозное заболевание, вызываемое менингококком (N. meningitidis). Передается эта болезнь воздушно-капельным путем. Преимущественно со слизью при чихании или кашле, во время разговора с больным или носителем болезни, во время поцелуя. Заметим, что менингококк во внешней среде очень неустойчив, поэтому передается при длительном общении, в основном на расстоянии до полуметра. Также более опасен вирус в закрытых помещениях.
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