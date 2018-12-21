В Киеве от менингококцемии умер младенец

21 декабря в одной из киевских больниц от тяжелой болезни – менингококцемии умер младенец.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в медучреждении.

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Издание отмечает, младенцу было 7 месяцев и он заболел менингококцемией. Менингококцемия – генерализованная форма менингококковой инфекции.

Менингококковая инфекция – симптомы Повышение температуры;

Насморк;

Кашель,

Головная боль;

Возможны сыпь,

Скука, рвота

Судороги:

Тяжелое общее состояние.

Для заболевания характерен повышенный процент летальности.

Менингококковая инфекция – острое инфекционное антропонозное заболевание, вызываемое менингококком (N. meningitidis). Передается эта болезнь воздушно-капельным путем. Преимущественно со слизью при чихании или кашле, во время разговора с больным или носителем болезни, во время поцелуя. Заметим, что менингококк во внешней среде очень неустойчив, поэтому передается при длительном общении, в основном на расстоянии до полуметра. Также более опасен вирус в закрытых помещениях.

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