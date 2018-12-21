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      В Киеве от менингококцемии умер младенец

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      В Киеве умер младенец от менингококцемии
      В Киеве умер младенец от менингококцемии / ohmatdyt.com.ua

      21 декабря в одной из киевских больниц от тяжелой болезни – менингококцемии умер младенец.

      Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в медучреждении.

      Читайте также: Менингококковая инфекция: симптомы, диагностика, вакцинация

      Издание отмечает, младенцу было 7 месяцев и он заболел менингококцемией. Менингококцемия – генерализованная форма менингококковой инфекции.

       
      Менингококковая инфекция – симптомы
      Повышение температуры;
      Насморк;
      Кашель,
      Головная боль;
      Возможны сыпь,
      Скука, рвота
      Судороги:
      Тяжелое общее состояние.

      Для заболевания характерен повышенный процент летальности.

      Менингококковая инфекция – острое инфекционное антропонозное заболевание, вызываемое менингококком (N. meningitidis). Передается эта болезнь воздушно-капельным путем. Преимущественно со слизью при чихании или кашле, во время разговора с больным или носителем болезни, во время поцелуя. Заметим, что менингококк во внешней среде очень неустойчив, поэтому передается при длительном общении, в основном на расстоянии до полуметра. Также более опасен вирус в закрытых помещениях.

      Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Дети Инфекция
      Источник: 24 Канал
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