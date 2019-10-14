В Киеве отец оставил двухлетнего малыша в автомобиле: ребенка спасали прохожие – фото, видео

Двухлетний ребенок просидел в автомобиле более 2 часов. Мальчика в иномарке Jaguar закрыл его отец. Ребенок плакал и привлек внимание случайных прохожих.

Автомобиль с двухлетним ребенком внутри был припаркован в центре Киева на Подоле. Об инциденте сообщает фейсбук-сообщество Kyiv Operative. Инцидент произошел вечером 13 сентября. Ее свидетелями стали случайные прохожие и посетители одного из ресторанов, возле которого была припаркована машина.

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Рядом с заведением были припаркованы автомобили. В одном из авто неоднократно срабатывала сигнализация... Это была иномарка Jaguar, на которую сразу обратили внимание, как работники, так и многие из посетителей. В автомобиле сидел маленький заплаканный ребенок – двухлетний мальчик. Он неугомонно плакал,

– рассказывает свидетель инцидента.

Автомобиль был закрыт и никого из взрослых рядом не было. Сама машина была припаркована более 2 часов.

Все отвлекали ребенка, как могли. Немного успокоили и вызвали полицию... За ними приехала и скорая помощь. Пришлось разбить стекло,

– добавляют очевидцы.

Ребенка освободили из автомобиля, а медики проверили состояние мальчика. Он здоров и с ним все хорошо. Вскоре пришел и сам отец. Он объяснил полицейским, что выходил в аптеку за лекарствами, потому что ребенок болел.

Впрочем, очевидцы словам отца не верят, поскольку ребенок пробыл закрытым в автомобиле более 2 часов.

Отец оставил двухлетнего ребенка в автомобиле: видео

Почему детей нельзя оставлять одних в закрытом автомобиле?Ответ в статистике: каждые 10 дней в мире погибает один ребенок из-за перегрева/переохлаждения/удушья ремнями безопасности в автомобиле.



Важно помнить, что автомобиль очень быстро остывает в холодное время года, и моментально нагревается на солнце. Температура воздуха способна повыситься на 20 градусов за какие-то 10 минут, и на 30-40 – за час, даже в том случае, когда за бортом не более 20 градусов, а окна слегка приоткрыты. Такие колебания температур могут привести к летальному исходу. Кроме того, организм малыша нагревается/остывает в 4-5 раз быстрее, чем организм взрослого, так как теплообмен еще не сформирован до конца.



Также ребенку, находящемуся в авто одному, очень быстро может стать скучно. Существует большая вероятность, что он начнет крутиться и запутается в ремнях безопасности.