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В Киеве откроется первая в Украине энергоэффективная школа с системой "умный дом", – Кличко

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Виталий Кличко
Виталий Кличко / 24 Канал

3 сентября в столице откроют самую первую в Украине энергоэффективную и "умную" школу. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев".

"Мы построили и реконструировали за эти годы 7 школ. Одна из них – №334 в Дарницком районе. Это самая современная и лучшая школа Украины, где будет учиться 1,5 тысячи детей. 3-го сентября мы будем открывать эту школу", – сказал Кличко.

Так, по словам городского головы, школа – новостройка. В ней созданы условия для комфортного обучения детей. Вместе с тем, здание оснащено современными технологиями – оно является энергоэффективным и "умным".

Как пояснил Кличко, в школе установлено современное энергосберегающее автономное оборудование для обогрева помещения – тепловые насосы, которые более экономичны по сравнению с обычными отопительными системами, ведь для своей работы используют тепло земли и электроэнергию. Также в школе работает система "умный дом", есть видеонаблюдение.

Он напомнил, что осенью 2018 года в столичные школы пойдут 34 тысячи первоклассников. Дети будут учиться уже по концепции Новой украинской школы, которая предусматривает обучение детей в интересной интерактивной форме.

Городской голова отметил, что в 2018 году на образование из городского бюджета было выделено 13 миллиардов гривен, что почти на 2,7 миллиарда гривен больше, чем в 2017 году. За четыре года было построено или реконструировано 19 детских садов и 7 школ.

"Мы системно подходим к вопросам образования. Ведь важнейшими инвестициями являются инвестиции в наших детей", – подытожил он.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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