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      В Киеве откроется уникальная выставка графики

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      23 октября в Киеве состоится открытие персонального проекта известного мастера станковой графики Олеси Джураевой "Reflection".

      На выставке будет представлено более 20-ти линогравюр лимитированного выпуска, десять из которых выполнены в технике коллаж. Работы экспозиции датируются 2014-2018 годами. На создание линогравюр серии "Reflection" Джураеву вдохновил родной Киев.

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      Работа Олеси Джураевой

      Новые здания из стекла и бетона. Они могут нравиться, могут вызывать отвращение. Как в свое время электричество, так и стеклянные поверхности сегодня меняют мой город. Я только наблюдаю. Но признаюсь – ритмы, которые отражаются в стеклянных поверхностях, меня завораживают,
      – комментирует свой проект Олеся Джураева.

      По словам автора, привычка наблюдать за эволюцией архитектуры города вдохновила ее на создание коллажей с отпечатков линогравюр, над которыми художница работала почти весь 2018 год.

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      Международные критики искусства называют Джураеву "ярким представителем украинской современной графической школы". Спрос и интерес к работам автора постоянно растет – выставки художницы проходят в США, Мексике, Аргентине, Австралии, Франции, Германии, Испании, Италии, Бельгии и других странах.

      "Олеся Джураева – пожалуй, единственный украинский представитель станковой графики нового поколения, признанный далеко за пределами Украины. Ее работы печатают в именитых каталогах и журналах, выставляют в лучших мировых галереях. Она – участница и победитель многих международных конкурсов графических работ. Ее произведения напоминают визуальный дневник жизни", – отмечает Дмитрий Палиенко, основатель фонда Sky Art Foundation.

      Выставка будет проходить до 27 ноября, вход для всех желающих – свободный.

      Кто такая Олеся Джураева?
      Родилась в 1982 году в Душанбе (Таджикистан). Переехала в Украину в 1989 году. Училась в Киевском государственном институте декоративно-прикладного искусства и дизайна. С 2004 года является членом Национального союза художников Украины. Работает с различными графическими техниками – офортом, линогравюрой, меццо-тинто, пастелью. Работы Джураевой входят в общественные коллекции Бразилии, Италии, Португалии, Румынии, США и Украины. На счету Джураевой участие в более 100 групповых выставках, биеннале, конкурсах, а также 16 индивидуальных проектах по всему миру.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Новости Киева Фотоновости Исскусство Анонс Афиша Выставка
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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