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В Киеве открыли экспозицию о медиках из больницы имени Мечникова

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Сегодня эта больница является передовой в мире, прежде всего из-за своих медиков. В столице героическим врачам посвятили музейную экспозицию.

Около тысячи экспонатов – хирургические принадлежности, осколки, извлеченные из тел украинских героев, окровавленные носилки, фотографии и истории.

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В столичном музее истории Украины во Второй мировой войне экспозицию, посвященную событиям на Востоке, дополнили выставкой артефактов из больницы Мечникова. В этом днепровском госпитале спасли рекордное количество бойцов – 2,5 тысячи, 99% от тех, кого доставили в заведение.

Мы сделали 3,5 тысячи операций по жизненным показателям, перелили почти 3 тонны крови. Большая работа по спасению наших героев. И многих из них я вижу сегодня здесь. На этой выставке,
– сказал главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Уже после презентации в Киеве врачи вернутся в Днепр. Их больница одна из наиболее профильных. Поэтому именно к ним каждый день привозят украинских защитников.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Новости культуры Лечение Новости Киева
Источник: 24 Канал
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