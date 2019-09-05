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      В Киеве открыли лестницу от Андреевской церкви до Владимирской горки: фото и видео

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      В Киеве появилась новая лестница к Владимирской горке
      В Киеве появилась новая лестница к Владимирской горке / КГГА

      В Киеве официально открыли новую лестницу от Андреевской церкви к Аллее художников и парку "Владимирская горка". Вечером конструкция подсвечиваться.

      Лестницы передадут на баланс города, об этом сообщают в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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      Ее возведение стоило около 4-х миллионов гривен. Воплощать проект помогала компания Dragon Capital. Ее руководитель Томаш Фиала подчеркнул – Киеву помогают не впервые.

      Мы любим Киев очень красивый город, который имеет большой туристический потенциал,
      – сказал он.

      На официальном открытии присутствовал и мэр города Виталий Кличко.


      Лестница от Андреевской церкви до Владимирской горки / Источник: kyivcity.gov.ua

      "Еще несколько лет назад здесь были заросли, а сегодня – туристический маршрут, который уже облюбовали киевляне и гости нашего города. А теперь на обновленную Аллею художников можно спуститься и от Андреевской церкви – по этой новой красивой лестнице", – отметил мэр города.

      Сходи від Андріївської церкви до Володимирської гірки
      Ночью лестницу будут подсвечивать / Источник: kyivcity.gov.ua

      Сходи від Андріївської церкви
      Открытие лестницы / Источник: kyivcity.gov.ua

      Смотрите видео с открытия​: 

       

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      Теги: Новости Украины Туристический бизнес КГГА Новости культуры Новости Киева
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