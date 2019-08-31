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      В Киеве открыли памятник Игорю Сикорскому

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      Памятник Сикорскому в Киеве
      Памятник Сикорскому в Киеве / Дмитрий Рудобоженко

      Теперь памятник авиаконструктору Игорю Сикорскому увидят все жители и гости столицы, которые приезжают в аэропорт "Киев".

      Скульптором монумента является Владимир Журавель. Автор идеи – мэр города Виталий Кличко. Памятник возвели при поддержке дирекции международного аэропорта "Киев", который недавно назвали именем легендарного авиаконструктора. 

      К теме: Стронгмен Василий Вирастюк стал прототипом для памятника Илье Муромцу: фото

      Памятник Сикорскому стоит на постаменте в виде стилизованной карты мира. Тело конструктора держится на одной точке, поскольку он сам стоит на одной ноге. В руках он держит твое творение – вертолет.

      Как и скульптура Илье Муромцу, монумент Сикорского создали с помощью 3D-принтера. Высота памятника вместе с постаментом – 7,2 метра.

      Как открывали памятник Игорю Сикорскому: смотрите видео

      Кто такой Игорь Сикорский? Сикорский – выдающийся авиаконструктор, родился в Киеве и работал в Российской империи и Соединенных Штатах. В США он основал компанию Sikorsky Aircraft, которая до сих пор обеспечивает 15 тысяч рабочих мест.

      Он создал первые в мире четырехмоторный самолет "Русский витязь" (1913 год), тяжелый четырехмоторный бомбардировщик, пассажирский самолет "Илья Муромец" (1914 г.), трансатлантический гидроплан (1934) и серийный вертолет одновинтовой схемы.

      О высоком качестве полетов на вертолетах Сикорского свидетельствуют факты постоянного их использования президентами США как VIP-транспортных средств.

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      Теги: Новости Украины Новости Киева
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