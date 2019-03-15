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      В Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова – убитого российского оппозиционера

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      В Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова
      В Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова / Kiev.klichko.org

      В Киеве открыли сквер и мемориальную доску имени российского оппозиционера Бориса Немцова, убитого 4 года назад в Москве. Сквер расположен рядом с Посольством России – на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта.

      Открывали сквер имени Немцова мэр Киева Виталий Кличко вместе с дочерью российского политика Жанной Немцовой, сообщили в Киевсовете.

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      "Этот сквер каждый день будет напоминать российскому посольству о тех людях, которые борются за правду, за демократию и справедливость, за будущее своей страны", – сказал Кличко.

      Київ сквер Борис Нємцов
      Мемориальная доска имени Немцова//Фото: Kiev.klichko.org

      Дочь Немцова пояснила, что мемориал в честь отца открыли именно в Киеве потому, что политик был большим другом Украины.

      Самое главное, мне кажется, что его трагическая судьба тесно связана с теми событиями, которые происходили и происходят в Украине, – сказала Жанна Немцова.

      Борис Нємцов сквер Київ
      Открытие сквера имени Немцова в Киеве//фото: Kiev.klichko.org

      Год назад площадь имени Немцова открыли в Вашингтоне – тоже возле российского посольства. Впоследствии перед посольством России появился сквер имени Немцова и в Вильнюсе.

      Кто такой Борис Немцов?
      Известный российский политик-оппозиционер, критиковавший власти страны, в том числе и президента Владимира Путина. Немцов осуждал аннексию Крыма и подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить поддержку сторонников оккупационной власти Донбасса.

      Немцова убили 27 февраля 2015 года в центре Москвы несколькими выстрелами в спину. За это преступление в тюрьму посадили 5 исполнителей (все – чеченцы). Самого убийцу Заура Дадаева приговорили к 20 годам заключения, а его сообщникам дали от 11 до 19 лет. При этом следствие так и не дало ответ, кто заказал убийство Немцова. Однако многие активисты и оппозиционеры подозревают в этом лидера Чечни Рамзана Кадырова.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости России Виталий Кличко Борис Немцов Новости Киева
      Источник: 24 канал
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