В Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова – убитого российского оппозиционера

В Киеве открыли сквер и мемориальную доску имени российского оппозиционера Бориса Немцова, убитого 4 года назад в Москве. Сквер расположен рядом с Посольством России – на углу улицы Сурикова и Воздухофлотского проспекта.

Открывали сквер имени Немцова мэр Киева Виталий Кличко вместе с дочерью российского политика Жанной Немцовой, сообщили в Киевсовете.

Читайте также: ТОП-10 цитат Немцова: о войне, Украине и политике

"Этот сквер каждый день будет напоминать российскому посольству о тех людях, которые борются за правду, за демократию и справедливость, за будущее своей страны", – сказал Кличко.



Мемориальная доска имени Немцова//Фото: Kiev.klichko.org

Дочь Немцова пояснила, что мемориал в честь отца открыли именно в Киеве потому, что политик был большим другом Украины.

Самое главное, мне кажется, что его трагическая судьба тесно связана с теми событиями, которые происходили и происходят в Украине, – сказала Жанна Немцова.



Открытие сквера имени Немцова в Киеве//фото: Kiev.klichko.org

Год назад площадь имени Немцова открыли в Вашингтоне – тоже возле российского посольства. Впоследствии перед посольством России появился сквер имени Немцова и в Вильнюсе.

Кто такой Борис Немцов?

Известный российский политик-оппозиционер, критиковавший власти страны, в том числе и президента Владимира Путина. Немцов осуждал аннексию Крыма и подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить поддержку сторонников оккупационной власти Донбасса.



Немцова убили 27 февраля 2015 года в центре Москвы несколькими выстрелами в спину. За это преступление в тюрьму посадили 5 исполнителей (все – чеченцы). Самого убийцу Заура Дадаева приговорили к 20 годам заключения, а его сообщникам дали от 11 до 19 лет. При этом следствие так и не дало ответ, кто заказал убийство Немцова. Однако многие активисты и оппозиционеры подозревают в этом лидера Чечни Рамзана Кадырова.