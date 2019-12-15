В Киеве открыли висткавку китайских фонарей: яркие фото

На столичном Певчем поле открыли новогоднюю выставку крупных китайских фонарей. Это уже второй раз в Киеве проходит такой фестиваль.

Всего на фестивале около 200 фигурок – это и панды, и золотая рыбка, розовые фламинго, черепаха, лотосы и китайская терракотовая армия. Самая высокая, кстати, фигурка китайского воина – 15 метров.

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Кроме, как наблюдать за фонарями, на фестивале можно поучиться готовить чай с древними китайскими традициями.



Китайские традиции на выставке

Все эти фигуры сделаны из шелка, а поскольку это очень кропотливая работа, то готовили их специалисты из Китая. А для того, чтобы фигуры светились – использовали около 15 тысяч лампочек. На открытии фестиваля киевлянам показали и выступления артистов из Китая. Увидеть выставку фонарей можно до 2 февраля.