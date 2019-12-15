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      В Киеве открыли висткавку китайских фонарей: яркие фото

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      На столичном Певчем поле открыли новогоднюю выставку крупных китайских фонарей. Это уже второй раз в Киеве проходит такой фестиваль.

      Всего на фестивале около 200 фигурок – это и панды, и золотая рыбка, розовые фламинго, черепаха, лотосы и китайская терракотовая армия. Самая высокая, кстати, фигурка китайского воина – 15 метров.

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      Кроме, как наблюдать за фонарями, на фестивале можно поучиться готовить чай с древними китайскими традициями.

      київ новорічні свята
      Китайские традиции на выставке

      Все эти фигуры сделаны из шелка, а поскольку это очень кропотливая работа, то готовили их специалисты из Китая. А для того, чтобы фигуры светились – использовали около 15 тысяч лампочек. На открытии фестиваля киевлянам показали и выступления артистов из Китая. Увидеть выставку фонарей можно до 2 февраля.

       

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      Автор: Иванна Шептицкая
      Теги: Новости Украины Новости Киева Новогодние праздники
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