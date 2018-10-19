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      В Киеве открылись "Городские пещеры"

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      Юрий Мусатов "Городские пещеры"
      Юрий Мусатов "Городские пещеры"

      В столичной галерее "Триптих" открылся персональный проект известного украинского художника – ведущего представителя мировой керамической сцены Юрия Мусатова под названием "Городские пещеры".

      Рука художника ведет нас фантастическим вулканическим ландшафтом Каппадокии, одного из самых таинственных регионов мира. Сеть подземных городов, пещеры и туннели, вырезанные из камня архитектурные структуры – нерукотворная красота грунта местности поражает разнообразием форм, текстур, оттенков...

      Такими Юрий Мусатов видит "Городские пещеры"

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      Вдохновение на этот проект идет с 2015 года, когда я узнал о местности Каппадокия в Турции. Уже три года мечтаю посетить те пещеры. К сожалению, в этом году тоже не сложилось. За это время я побывал во многих других городах и странах, а Каппадокия все еще в моих мыслях, ждет меня. Пещеры и современные города, мечты и воспоминания как одно целое... – комментирует свой проект Юрий Мусатов.

      Экспонат выставки "Городские пещеры"

      Выставка продлится до 30 октября, вход для всех желающих – свободный. Организаторы проекта – триптих: Мировая художественная мастерская и небо Художественный фонд.

      Кто такой Юрий Мусатов? Профессиональный представитель современной украинской художественной керамики. Родился в 1981 году в Конотопе Сумской области. В 2008 году окончил Львовскую национальную академию искусств, факультет декоративно-прикладного искусства, отделение художественной керамики. Член Национального союза художников Украины, член Международной академики керамики в Женеве (IAC). Постоянный участник персональных и групповых выставок, художественных проектов, симпозиумов, биеннале керамики и резиденций в Украине, Испании, Италии, Китае, Латвии, Молдове, Южной Корее, Польше, Португалии, Румынии, Словении, США, Тайланде, Турции, Венгрии, Швейцарии. Живет и работает в Киеве.

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      Теги: LifeStyle Новости Украины Исскусство Анонс Выставка
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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