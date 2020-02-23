В Киеве открылся ювелирный магазин компании "B2B Jewelry"

Высокое качество и приемлемая цена. В Киеве открылся ювелирный салон компании "B2B Jewelry". Украшения собственного производства "B2B Jewelry" изготавливают на современном итальянском оборудовании.

"К этому дню, дню открытия, мы готовились плодотворно, долго, потому что нелегко было найти помещение для магазина. Работа была сделана колоссальная, с большим коллективом. Люди старались и мы хотим, чтобы всем понравилось", – рассказал руководитель Киевского магазина "B2B Jewelry" Владимир Якимец.

Во время празднования можно было принять участие в розыгрыше ценных подарков. Так ювелирное изделие ценой в 15 тысяч гривен досталось Андрею Шоке с Николаевщины.

"Эмоции зашкаливают. Это мой первый выигрыш. Все честно. "B2B" рулит", – заявил победитель розыгрыша подарков Андрей Шока.



Открытие ювелирного магазина

Проект "B2B Jewelry" позволяет покупателю получить прибыль от своего приобретения. Ведь возвращает деньги за покупку ювелирной продукции и сертификатов на драгоценные металлы.

"У нас есть бонусная программа, которая помогает зарабатывать кешбеки от покупки. Они покупают украшения и получают деньги. У нас каждую неделю проходят акции и розыгрыши. Процент варьируется, если попадете в замечательное время, то сможете отлично заработать", – пояснила руководитель Южного региона салонов "B2B Jewelry" Марина Кошевая.



"B2B Jewelry"

"В2В Jewelry" – один из лидеров украинского рынка ювелирных украшений уже два десятка лет. На сегодня открыто почти 90 магазинов в Украине. В компании планируют и в дальнейшем расширять сеть ювелирных салонов.