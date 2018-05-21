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В Киеве отменили концерт Виталия Козловского

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Киевский клуб отменил концерт Виталия Козловского
Киевский клуб отменил концерт Виталия Козловского / Facebook

Киевский клуб Caribbean Club отменил концерт Виталия Козловского, который 9 мая выступал в Москве.

Выступление артиста должно было состояться сегодня, 21 мая, в столичном Caribbean Club. Однако представители клуба на официальной странице Facebook заявили о том, что концерт будет отменен.

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Виталий Козловский во время выступления в Москве

"Администрация Caribbean Club еще раз сообщает! Концерт Виталия Козловского отменен! Этот концерт не состоится 21-го мая или в другой день. Любая другая информация является неправдивой. Возврат билетов в кассы билетных операторов по стандартной схеме", – заявили организаторы выступления.

Очевидно, это связано с заявлениями праворадикальных организаций, которые предупреждали, что будут препятствовать проведению концерта.

Напомним, после скандального выступления Виталия Козловского в Москве 9 мая, активисты радикальных организаций заявили, что не дадут провести концерты певца в украинских городах.

Теги: LifeStyle Музыка Российские гастролеры
Источник: 24 Канал
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