В Киеве отменили концерт Виталия Козловского
Киевский клуб Caribbean Club отменил концерт Виталия Козловского, который 9 мая выступал в Москве.
Выступление артиста должно было состояться сегодня, 21 мая, в столичном Caribbean Club. Однако представители клуба на официальной странице Facebook заявили о том, что концерт будет отменен.
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Виталий Козловский во время выступления в Москве
"Администрация Caribbean Club еще раз сообщает! Концерт Виталия Козловского отменен! Этот концерт не состоится 21-го мая или в другой день. Любая другая информация является неправдивой. Возврат билетов в кассы билетных операторов по стандартной схеме", – заявили организаторы выступления.
Очевидно, это связано с заявлениями праворадикальных организаций, которые предупреждали, что будут препятствовать проведению концерта.
Напомним, после скандального выступления Виталия Козловского в Москве 9 мая, активисты радикальных организаций заявили, что не дадут провести концерты певца в украинских городах.