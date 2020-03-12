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      В Киеве отменили строительство нового посольства России

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      Киевсовет разорвал договора аренды земельных участков для строительства новых помещений посольства России. Они должны были быть возведены на столичном Подоле.

      О таком решении Киевсовета сообщил депутат Юрий Сиротюк на своей фейсбук-странице.

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      Их здесь уже нет. И, надеюсь, больше никогда не будет. Только что Киевсовет поддержал три проекта решения о расторжении договоров аренды земельных участков для строительства новых помещений посольства Российской Федерации в самом центре исторического Подола,
      – говорится в сообщении.

      Помещения должны быть расположены на Спасской улице 13 – 15, Спасской 14 и Боричевом Току 17,19 и 21.

      На этой улице в историческом центре Киева собирались разместить здания посольства РФ: карта

      Соавторами проекта о расторжении договора выступили депутаты Киевсовета Игорь Мирошниченко, Юрий Сиротюк, Владимир Назаренко и Иван Картавый.

      "На следующую тысячу лет нам точно не нужно помещение для резиденции российского посла, новое помещение посольства и консульства страны-оккупанта. Победа будет", – добавил Юрий Сиротюк в своем сообщении.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Киева Новости России Новости политики Киеврада Украина – Россия
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