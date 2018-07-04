В Киеве отметили День Национальной полиции: фото и видео

В среду, 4 июля, в столице Украины на Софиевской площади отпраздновали третью годовщину создания Национальной полиции Украины.

Об этом в прямом эфире рассказал корреспондент 24 канала.

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Действо было ярким, ведь праздничным маршем прошлись различные подразделения полиции. Среди них были и новосозданные подразделения полиции диалога и детективы.

На торжестве присутствовали представители иностранных делегаций, чиновники, в частности, Президент Украины. Петр Порошенко наградил правоохранителей, которые проявили себя в течение года. Кроме этого на площади презентовали гимн Национальной полиции Украины.

Также была объявлена ​​минута молчания по погибшим полицейским.

Видео празднования Дня Национальной полиции