В Киеве отопление начали включать в жилых домах

20 октября в Киеве в связи с ухудшением погодных условий коммунальщики начали подключение многоквартирных жилых домов к системе отопления.

Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает Официальный портал Киева.

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По его словам, подключение к отоплению происходит, в частности, в Святошинском, Соломенском, Подольском и Оболонском районах столицы, правда здесь коммунальщики зафиксировали значительное количество повреждений сетей, поэтому им приходится работать в напряженном графике.



В некоторых районах Киеве возникли проблемы с подключением к отоплению

Также Пантелеев отметил, что отопительный сезон в Киеве начался еще 15 октября: по индивидуальным заявкам начали подключение больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы, а по состоянию на 20 октября уже подключены 163 больницы, 282 школы, 458 детских сада.

Напомним, 16 октября власти Киева возобновили поставки горячей воды, однако получили ее лишь около 3 тысяч домов.