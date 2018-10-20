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      В Киеве отопление начали включать в жилых домах

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      В Киеве начали подключать многоквартирные дома к системе отопления
      В Киеве начали подключать многоквартирные дома к системе отопления / 24 канал

      20 октября в Киеве в связи с ухудшением погодных условий коммунальщики начали подключение многоквартирных жилых домов к системе отопления.

      Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает Официальный портал Киева.

      Читайте также: Отопительный сезон в Киеве стартует с 15 октября, но тепло в квартирах будет не сразу

      По его словам, подключение к отоплению происходит, в частности, в Святошинском, Соломенском, Подольском и Оболонском районах столицы, правда здесь коммунальщики зафиксировали значительное количество повреждений сетей, поэтому им приходится работать в напряженном графике.

      Київ, опалення, комунальні послуги
      В некоторых районах Киеве возникли проблемы с подключением к отоплению

      Также Пантелеев отметил, что отопительный сезон в Киеве начался еще 15 октября: по индивидуальным заявкам начали подключение больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы, а по состоянию на 20 октября уже подключены 163 больницы, 282 школы, 458 детских сада.

      Напомним, 16 октября власти Киева возобновили поставки горячей воды, однако получили ее лишь около 3 тысяч домов.

      Теги: Новости Украины Новости Киева коммунальные услуги отопительный сезон Киеврада
      Источник: 24 канал
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