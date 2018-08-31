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В Киеве отремонтируют мост Метро: когда начнутся работы

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Мост Метро отремонтируют
Мост Метро отремонтируют / Фото из открытых источников

В сентябре будет начат капитальный ремонт моста Метро через Русановский пролив. Во время выполнения ремонтных работ движение транспорта будет осуществляться по встречном направлении в обе стороны.

Об этом в Facebook информирует пресс-служба КК "Киевавтодор".

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С 7 до 14 сентября планируется начать подготовительные работы. Первый этап работ предусматривает ремонт 2-х полос движения в направлении центра города. Обращаем внимание водителей, что на протяжении выполнения ремонтных работ, движение транспорта будет осуществляться по встречном направлении в обе стороны,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках капитального ремонта будет проведен ремонт и усиление пролетных строений моста, отремонтированы опоры, дорожное покрытие, тротуары и тому подобное.

Напомним, в июне соавтор проекта моста Метро Георгий Росновский заявил, что переправе грозит обрушение, ведь из-за плохой изоляции арматуры при строительстве, теперь некоторые ее части покрылись ржавчиной.

Теги: Новости Киева Укравтодор Дороги
Источник: 24 канал
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