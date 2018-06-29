В Киеве парень устроил пробежку по автомобилю полиции: фото
В пятницу, 29 июня, в центре Киева на Крещатике напротив ЦУМа 22-летний парень пробежался по автомобилю патрульной полиции. От этого в авто треснуло лобовое стекло и образовалась вмятина в крыше.
Об этом сообщает "Эспрессо".
Один из полицейских побежал за наглецом и догнал его возле Бессарабского рынка. Однако парень вырвался из рук полицейского и побежал снова к рынку.
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Задержать нарушителя помогли прохожие. Задержанного парня уже вели двое полицейских, которые посадили его в патрульное авто.
На место прибыла следственно-оперативная группа, а также карета скорой медицинской помощи, которую вызвали для задержанного.
Авто полиции получило трещину в лобовом стекле
Источник: 24 Канал
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