В Киеве патрульные случайно остановили водителя с наркотиками: детали и фото
В ночь на 6 апреля патрульная полиция случайно остановила водителя Skoda, которая, как впоследствии оказалось, была нетрезвой и имела с собой пакетики с наркотиками. Полицейские остановили женщину, ведь надеялись, что она поможет им и будет свидетелем во время осмотра другого водителя, у которого подозревали опьянение.
Остановили водителя на улице Вышгородской. Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Киева.
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Во время общения с женщиной инспекторы заметили явные признаки алкогольного опьянения и у нее. Результат осмотра на месте – 1,3 промилле. Кроме того, женщине провели поверхностную проверку, во время которой обнаружили в кармане металлическую коробку, а в ней 5 прозрачных пакетов с растительным веществом, предположительно, наркотического происхождения,
– отмечают в полиции.
На нетрезвую женщину-водителя уже составили протокол, ей грозит лишение права управления автомобилем на год и штраф в размере 10 200 гривен. Кроме того, на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Оболонского района.
Внимание! Максимальный уровень содержания алкоголя в крови, согласно национальному законодательству, не должен превышать 0,25 промилле.
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