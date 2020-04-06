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      В Киеве патрульные случайно остановили водителя с наркотиками: детали и фото

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      При обыске у водителя нашли 5 пакетиков с наркотическим веществом / Пресс-служба Патрульной полиции

      В ночь на 6 апреля патрульная полиция случайно остановила водителя Skoda, которая, как впоследствии оказалось, была нетрезвой и имела с собой пакетики с наркотиками. Полицейские остановили женщину, ведь надеялись, что она поможет им и будет свидетелем во время осмотра другого водителя, у которого подозревали опьянение.

      Остановили водителя на улице Вышгородской. Об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Киева.

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      Во время общения с женщиной инспекторы заметили явные признаки алкогольного опьянения и у нее. Результат осмотра на месте – 1,3 промилле. Кроме того, женщине провели поверхностную проверку, во время которой обнаружили в кармане металлическую коробку, а в ней 5 прозрачных пакетов с растительным веществом, предположительно, наркотического происхождения,
      – отмечают в полиции.

      На нетрезвую женщину-водителя уже составили протокол, ей грозит лишение права управления автомобилем на год и штраф в размере 10 200 гривен. Кроме того, на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Оболонского района.

      Внимание! Максимальный уровень содержания алкоголя в крови, согласно национальному законодательству, не должен превышать 0,25 промилле.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Полиция Алкоголь Наркотики Новости Киева
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