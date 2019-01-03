В Киеве патрульные спасли самоубийцу: фото
В Киеве патрульные полицейские предотвратили самоубийство 33-летнего мужчины.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
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Известно, что 33-летний мужчина после ссоры со своей девушкой решил покончить жизнь самоубийством.
Он пришел домой, открыл окно, вылез на подоконник и уже хотел прыгнуть вниз,
– рассказывают правоохранители.
Родители мужа успели его схватили и вовремя вызвали полицию.
До приезда полицейских напуганные отец и мать держали сына, и просили его не совершать непоправимого. Однако мужчина никого не слушал и вырывался из рук своих родителей,
– говорится в сообщении.
Более того, патрульные, прибывшие на место, силой сняли мужчину с окна. Он сопротивлялся, поэтому полицейские надели на него наручники.
Полицейские спасли мужчину, который хотел совершить самоубийство//Фото: Национальная полиция
К слову, самоубийцу передали врачам, которые его госпитализировали.