11:07
3 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря 2018
      Вести.UA. Жир: Саакашвили переносит столицу Украины. Манеры Луценко
      Вєсті.UA
      19:00, 2 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      В Киеве патрульные спасли самоубийцу: фото

      62 Читати новину українською
      В Киеве патрульные спасли самоубийцу: фото
      В Киеве патрульные спасли самоубийцу: фото / Фото из открытых источников

      В Киеве патрульные полицейские предотвратили самоубийство 33-летнего мужчины.

      Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

      Читайте также: В Запорожье задержали нападавшего на лидера "АвтоЕвроСилы"

      Известно, что 33-летний мужчина после ссоры со своей девушкой решил покончить жизнь самоубийством.

      Он пришел домой, открыл окно, вылез на подоконник и уже хотел прыгнуть вниз,
      – рассказывают правоохранители.

      Родители мужа успели его схватили и вовремя вызвали полицию.

      До приезда полицейских напуганные отец и мать держали сына, и просили его не совершать непоправимого. Однако мужчина никого не слушал и вырывался из рук своих родителей,
      – говорится в сообщении.

      Более того, патрульные, прибывшие на место, силой сняли мужчину с окна. Он сопротивлялся, поэтому полицейские надели на него наручники.

      поліція київ самогубець
      Полицейские спасли мужчину, который хотел совершить самоубийство//Фото: Национальная полиция

      К слову, самоубийцу передали врачам, которые его госпитализировали.

      Теги: Новости Украины Полиция Самоубийство Новости Киева
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук