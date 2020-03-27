В Киеве пенсионера без маски вытолкали из троллейбуса: видео
В столице пожилого мужчину вытолкали из троллейбуса водитель и кондуктор. Пенсионер был без маски и, видимо, пропуска.
Видео очевидцев опубликовал на своей странице в фейсбуке "Киев Оперативный".
К теме В Киеве расширили перечень транспортных маршрутов
Пожилого мужчину действия водителя возмутили: после закрытия двери он начал стучать по ним руками.
Смотрите видео очевидцев:
Отметим, с 23 марта из-за вспышки коронавируса в Киеве остановили пассажирские перевозки. Общественным транспортом могут воспользоваться те, у кого есть спецпропуск – медики, спасатели, правоохранители, сотрудники продуктовых магазинов и аптек, стратегических предприятий.
Коронавирус в Киеве:
- 55 человек инфицированы;
- 1500 человек протестированы;
- 32 результата тестов – на исследовании.
Читайте также
-
Как будут защищать от коронавируса депутатов во время внеочередного заседания: фотосегодня , 09:39
-
Курс валют на 27 марта: доллар уже перевалил за 28 евро приближается к 31сегодня , 08:30
-
Российско-украинская война: Путину не избежать ответственностисегодня , 11:45
-
"Мозковий центр" – лучшее антикризисное решение правительствасегодня , 08:40
-
На Харьковщине нашли 9 из 10 человек, которые сбежали из самоизоляциисегодня , 08:42
-
Граница не на замке: как МИД собирается спасать украинцев, оставшихся за рубежомсегодня , 10:32