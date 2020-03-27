В Киеве пенсионера без маски вытолкали из троллейбуса: видео

В столице пожилого мужчину вытолкали из троллейбуса водитель и кондуктор. Пенсионер был без маски и, видимо, пропуска.

Видео очевидцев опубликовал на своей странице в фейсбуке "Киев Оперативный".

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Пожилого мужчину действия водителя возмутили: после закрытия двери он начал стучать по ним руками.

Смотрите видео очевидцев:

Отметим, с 23 марта из-за вспышки коронавируса в Киеве остановили пассажирские перевозки. Общественным транспортом могут воспользоваться те, у кого есть спецпропуск – медики, спасатели, правоохранители, сотрудники продуктовых магазинов и аптек, стратегических предприятий.

Коронавирус в Киеве:

55 человек инфицированы;

1500 человек протестированы;

32 результата тестов – на исследовании.



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