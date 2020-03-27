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      В Киеве пенсионера без маски вытолкали из троллейбуса: видео

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      Пенсионера вытолкали из троллейбуса / 5 канал

      В столице пожилого мужчину вытолкали из троллейбуса водитель и кондуктор. Пенсионер был без маски и, видимо, пропуска.

      Видео очевидцев опубликовал на своей странице в фейсбуке "Киев Оперативный".

      К теме В Киеве расширили перечень транспортных маршрутов

      Пожилого мужчину действия водителя возмутили: после закрытия двери он начал стучать по ним руками.

      Смотрите видео очевидцев:

      Отметим, с 23 марта из-за вспышки коронавируса в Киеве остановили пассажирские перевозки. Общественным транспортом могут воспользоваться те, у кого есть спецпропуск – медики, спасатели, правоохранители, сотрудники продуктовых магазинов и аптек, стратегических предприятий.

      Коронавирус в Киеве:

      • 55 человек инфицированы;
      • 1500 человек протестированы;
      • 32 результата тестов – на исследовании.

      Заборони через коронавірус
      Карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Транспорт Карантин в Украине 2020 Новости Киева
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