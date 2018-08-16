В Киеве перекроют Крещатик из-за репетиции парада ко Дню Независимости

Вечером 16 августа на два часа перекроют движение в центре Киева из-за репетиции парада ко Дню Независимости Украины.

Об этом информирует пресс-служба КГГА.

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Сегодня, 16 августа, с 22:00 до 24:00 в связи с проведением тренировок парадных расчетов будет закрыто движение транспорта по улице Крещатик,

– говорится в сообщении.

В связи с этим, на некоторое время автобусы №24 и №114 будут курсировать по измененным маршрутам.

Так, движение автобусов маршрута № 114 организовано: от улицы Милославской до стадиона "Динамо" имени Лобановского; от железнодорожного вокзала "Центральный" – улица Симона Петлюры – бульвар Шевченко (разворот на пересечении с улицы Пушкинской) – бульвар Шевченко – улица Владимирская – Владимирский проезд – улица Большая Житомирская – улица Владимирская – буьвар Шевченко – улица Симона Петлюры – железнодорожный вокзал "Центральный".

В свою очередь, движение автобусов маршрута № 24 организовано: от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метрополитена "Площадь Льва Толстого"; от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до Европейской площади.