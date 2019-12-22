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      В Киеве перекроют одну из центральных улиц через новогодний парад

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      Одну из центральных улиц Киева перекроют из-за новогоднего парада / Фото Андрея Костюка (24 канал)

      Движение по Владимирской улице в Киеве запретят на 2,5 часа 22 декабря из-за проведения новогоднего парада Borjomi New Year Parade. Кроме того, в некоторых местах ограничат парковку.

      Движение транспорта от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до дома №19 по Владимирской перекроют с 13:30 до 16 часов, сообщает Киевская городская государственная администрация.

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      Где ограничат парковку 22 декабря:

      • с полуночи до 15 часов – на улице Владимирской со стороны парка Тараса Шевченко напротив красного корпуса Национального университета Украины имени Тараса Шевченко, а также возле домов № 19 и № 21/20 на этой улице.
      • с 7 утра до 23:30 – на Владимирской (от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до пересечения с улицей Софиевской), вдоль четной стороны бульвара Тараса Шевченко (от пересечения с улицей Терещенковской до пересечения с улицей Владимирской).

      В Киеве 19 декабря уже открыли главную елку на Софийской площади, именно с этого начались новогодние и рождественские празднования в столице.

      В то же время Киевский городской совет в тот же день продлил запрет на запуск фейерверков и салютов в столице.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Транспорт Новости Киева
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